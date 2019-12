Die Barber Angels Brotherhood sind ein Club der Friseure, der in ganz Europa unterwegs ist, um Obdachlosen und Bedürftigen kostenlos Haare und Bart zu schneiden. Einer ihrer finalen Einsätze 2019 fand am dritten Adventsonntag im Klagenfurter Eggerheim statt. 13 Engel der österreichischen Clubabordnung sorgten dort nicht nur für den richtigen Style in der Adventzeit, sondern schenkten auch viel Aufmerksamkeit.