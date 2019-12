Es zahlt sich aus, mittels einfacher und sympathischer Feedback-Systeme in Form von Smartphone-Apps die Kunden in die Weiterentwicklung der Services einzubeziehen oder damit sogar neue Kundensegmente kennenzulernen und das Sortiment gezielt auszurichten. Die Prozesse dafür sind nicht immer einfach oder intuitiv – und so liegt es auf der Hand, mit Hilfe externer Experten tiefer in die Thematik einzutauchen. Digitalmarketing geht weit über Websites, Suchmaschinen-Optimierung oder Online-Werbung hinaus und stellt die Beziehung zwischen den Unternehmen und ihren Kunden in den Mittelpunkt.