Neuerliche Übergriffe im Forensikzentrum Asten: Erst am Mittwoch war eine 19-Jährige in Steyr nach einem Messerangriff auf eine Mitgefangene zu einem Jahr Haft verurteilt worden. In der Nacht davor kam es in Asten zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung. Und vergangenen Mittwoch wurde ein Pfleger angegriffen.