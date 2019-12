Trauer im oberösterreichischen Rottenbach/H. um den 16-jährigen Florian: Der Lehrling war am Samstagabend mit seinem Moped in Haag/Hausruck von einem abbiegenden Autolenker (22) abgeschossen worden. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein am Sozius mitfahrender Bruder (14) erlitt schwere Verletzungen.