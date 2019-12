Manfred C. (Name geändert) ist von Geburt an geistig behindert, kann weder sprechen noch schreiben. Anfang 2019 begannen heftige Kopfschmerzen, die den 19-Jährigen aggressiv machen. Wegen Selbstgefährdung kam er mehrfach und über längere Zeit auf die Psychiatrie nach Hietzing.