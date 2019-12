Fast 80 Jahre ist es her, dass „Die Königskinder“ zuletzt in Graz zu erleben waren. Angesichts der samstäglichen Premiere fragt man sich, warum das so lange gedauert hat. Das Werk selbst hat mit Humperdincks Hit „Hänsel und Gretel“ wenig gemein, es lehnt sich sowohl klanglich als auch in seinen Anforderungen an die Sänger und seiner Dauer eher an den vom Komponisten so verehrten Richard Wagner an. Das tut auch Dirigent Marius Burkert, der es aus dem Graben mitunter ganz schön donnern lässt. Doch die zarten Momente gelingen ihm ebenfalls, nicht oft entschläft ein Liebespaar auf der Bühne anrührender.