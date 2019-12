Wer mit einem Fahrzeug von einer einsamen Bergstraße in den Abgrund stürzt und schwer verletzt in der eisigen Kälte liegen bleibt, braucht einen Schutzengel. Dieser eilte am Samstagabend in der Tiroler Kelchsau in Form der einzigen (!) Anrainerfamilie zu Hilfe. Reifenspuren auf der Fahrbahn waren entscheidend.