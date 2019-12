Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Samstag in Wien mehrere Menschen schwer verletzt worden. In den frühen Morgenstunden schlief ein Lenker auf der Wiener Nordrand-Straße (S2) ein und verursachte einen Unfall mit mehreren Pkw. Der 39-Jährige sowie ein 27-Jähriger wurden schwer verletzt. Am Nachmittag ging ein Fußgänger in Floridsdorf bei Rot über einen Schutzweg und wurde von einem Pkw erfasst.