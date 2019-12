Verkaufsschlager 2019: Wimmelbuch aus Tirol

Am zweitliebsten verschenken die Tiroler Bücher. Markus Renk, Chef der Wagner’schen Buchhandlung in Innsbruck, über seinen absoluten Verkaufsschlager: „In den letzten vier Wochen haben wir 3000 Exemplare des Innsbrucker Wimmelbuchs von Maria Kittler und Bettina Egger verkauft.“ Die Kinder haben beim Suchen Spaß und strengen ganz nebenbei die Gehirnzellen an.