Ruhig ist es am Gelände des „Sound & Snow“-Festivals an der Schlossalmbahn in Bad Hofgastein auch vor Beginn der Show nicht. Überall rappen RAF Camora und Bonez MC aus den Smartphone-Lautsprechern der Besucher. Können die nicht erwarten, dass es losgeht? „RAF Camora und Bonez MC sind die Besten“, schreit ein junger Mann. Bis zum Auftritt der beiden Chartstürmer dauert es aber noch. Den Anfang macht MAJAN. „Platz da, jetzt komm’ ich!“, singt der Zwanzigjährige und zeigt, warum er zu Recht als Wunderkind gehandelt wird. Sein poppiger Sound ist ein Alleinstellungsmerkmal.