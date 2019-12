Offenbar dürfte Greta doch einen Sitzplatz gehabt haben und auf ihrer Reise nicht am Boden, sondern in der Ersten Klasse gesessen sein. Das geht zumindest aus einem Tweet der Deutschen Bahn hervor. Diese moniert darin, dass man sich gefreut hätte, wenn Greta nicht nur über die überfüllten Zustände in der Deutschen Bahn berichtet hätte, sondern auch darüber, „wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist“.