Die Niederlande sind erstmals Frauen-Handball-Weltmeister. Die Oranje-Auswahl sicherte sich am Sonntag in Kumamoto durch einen 30:29-(16:13)-Sieg im dramatischen Endspiel gegen Spanien den Titel. Lois Abbingh sorgte mit einem in letzter Sekunde verwandelten Siebenmeter für die Entscheidung und krönte sich mit 71 Treffern zur WM-Torschützenkönigin.