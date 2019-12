Sechs Tore, zwei Ausschlüsse und jede Menge Action! Die Schlagerpartei LASK gegen Sturm Graz hatte am Sonntagabend alles zu bieten. Sturm lag schon mit 3:0 in Front, der LASK kämpfte sich auf 3:3 heran und war am Ende, auch bedingt durch die beiden gelb-roten-Karten gegen Sturm, dem Sieg deutlich näher.