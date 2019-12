In der Fußball-Bundesliga hängt die Rote Laterne über den Winter in Wattens. Der SV Mattersburg feierte am Sonntag im Kellerduell mit WSG Tirol einen 3:1-(1:0)-Auswärtssieg und sperrte den Aufsteiger über den Winter gleichsam in den Tabellenkeller. Dank des ersten Siegs seit 29. September haben die Burgenländer nun zwei Punkte Vorsprung auf die Tiroler.