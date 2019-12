Dauerstreitthema Flüchtlinge beschäftigt auch neue EU-Kommission

Die neue EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte eine Reform der EU-Asylpolitik als dringend notwendig bezeichnet. Laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ forderten 40 Abgeordnete aus mehreren Ländern, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen solle sich für die Errichtung von Asylzentren an Europas Außengrenzen einsetzen. Dort sollten Asylsuchende „direkt in ein Asylverfahren gehen und im negativen Fall direkt von dort wieder zurückgeschoben werden“, heißt es in einem Schreiben der Parlamentarier an von der Leyen, das der Zeitung vorliegt. Anerkannte Flüchtlinge sollen aus den Zentren auf die EU-Staaten verteilt werden.