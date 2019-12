Gegen 2 Uhr in der Früh eskalierte in der Nacht auf Sonntag in einer Klagenfurter Wohnung ein Streit: ein 29-Jähriger, der laut Polizeibericht stark betrunken war, misshandelte seine Lebensgefährtin. Er schlug mehrmals in ihr Gesicht, stiueß sie zu Boden, zerrte sie durch die Wohnung. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen.

Die Polizei sprach ein Betretungsverbot gegen den Mann aus. Er wird angezeigt.