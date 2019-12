Trotz der Tatsache, dass Klimaschutz mitterweile in aller Munde ist: Was den Flugverkehr betrifft, geht man laut aktuellen Prognosen davon aus, dass dieser sich in den nächsten 15 Jahren verdoppeln wird. Doch Fliegen muss nicht per se umweltschädlich sein. Neue Technologien und Innovationen in puncto Treibstoff und Flugzeugabfertigung sollen den CO2-Ausstoß verringern.