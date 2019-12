Vor einem Lokal in der Salzburger Altstadt ist am Sonntag kurz vor 4 Uhr ein Streit eskaliert. Ein 25-jähriger Oberösterreicher aus Bad Ischl und zwei Nachtschwärmer aus Strobl im Alter von 17 und 19 Jahren waren sich in der Griesgasse zunächst verbal in die Haare geraten. Plötzlich griff der 25-Jährige zu einem Messer und verletzte seine beiden Kontrahenten schwer.