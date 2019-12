Für den SKN St. Pölten verlief der Jahresendspurt mit vier sieglosen Partien und zwei Niederlagen am Stück nicht nach Wunsch. „Dieses Spiel 0:3 zu verlieren, ist ein Wahnsinn und irgendwie ein Witz“, ärgerte sich Coach Alexander Schmidt nach der Niederlage am Samstag gegen Altach. Das immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebrachte Sturm-Duo Pak Kwang-ryong/Husein Balic bekam spezielle Kritik zu hören.