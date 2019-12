Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) die Phoenix Suns 121:119 n.V. bezwungen. Zum vierten Mal in Serie war ein Spiel der Texaner nicht nach der regulären Spielzeit entschieden. Jakob Pöltl bilanzierte mit fünf Punkten und elf Rebounds sowie zwei Assists und einem blocked shot in 15:52 Minuten auf dem Parkett.