Weshalb auch Didi Kühbauer scherzte: „Jetzt hat im Urlaub jeder Zeit. Sie wissen, was zu tun ist. Aber ich will niemanden animieren.“ Aber wenn jeder Jungpapa so spielt Einzig Fountas verordnete Didi „solange ich hier Trainer bin safer Sex“. Auf seinen Topscorer will er nie mehr verzichten. „Oft habe ich gehört, es reicht bei ihm nur für St. Pölten, jetzt hat er elf Tore“, so Kühbauer. „Ich hoffe es werden im Frühjahr mehr“, sagt der 24-Jährige. Aber zunächst warten drei Wochen Urlaub mit Frau und Taxi junior daheim in Griechenland.