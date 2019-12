Alexis Pinturault ist beim Slalom in Val d‘Isere ein überlegener Heimsieg gelungen! Der Franzose siegte am Sonntag 1,44 Sekunden vor dem Schweden Andre Myhrer sowie 1,47 vor Stefano Gross (ITA). Der Halbzeit-Sensationszweite Luke Winters (USA) fiel auf Platz 19 zurück. Für Österreich riss eine lange Podestserie in Val d‘Isere: Seit 2009 stand beim Slalom immer zumindest ein ÖSV-Fahrer am Stockerl. Bester war Michael Matt als 5., Christian Hirschbühl wurde 11.