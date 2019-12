Sportlich muss man den Hut ziehen vor Rasenballsport Leipzig. Wie sich die Ostdeutschen in dieser Saison präsentieren, ist beachtlich. In der Bundesliga noch voll im Meisterrennen, im Pokal gelang der Sprung ins Achtelfinale, dazu überwintert die Mannschaft von Julian Nagelsmann in der Champions League. Wie sich die Rasenballer allerdings im Fall Erling Haaland verhalten, ist unterste Schublade. Ein Kommentar von „Krone“-Redakteur Christoph Nister.