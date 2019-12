Rien ne va plus - nichts geht mehr, hieß es Samstag kurz vor Mittag in Val d’Isère. Der Slalom wurde auf heute (9.30/12.30 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) verlegt, dafür der RTL verschoben. Das spielt dem Gesamtweltcup-Führenden Matthias Mayer voll in die Karten.