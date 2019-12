Das Strahlen der Kinderaugen sagte mehr als 1000 Worte. Gregor Schlierenzauer nahm sich zwischen den Weltcupspringen in Nischni Tagil und in Klingenthal Zeit, um in Seefeld mit gehörbeeinträchtigten Kindern einen Tag im Schnee zu verbringen. „Es ist für mich etwas Großes, abseits des Skispringens etwas für die gute Sache zu tun. Es betrifft mich auch selbst“, sagte der Rekordadler. Der ergänzt: „Schämt euch nicht, wir schaffen das!“