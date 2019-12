Anschlag auf Christkindlmarkt geplant?

Das Duo soll sich bereits vor geraumer Zeit mit einem schon damals in Niederösterreich in Haft befindlichen Landsmann getroffen haben und dort möglicherweise teuflische Pläne geschmiedet haben. So hätte es mutmaßlich zwischen dem Heiligen Abend und Silvester zu einem Anschlag in der Bundeshauptstadt kommen sollen. Wie konkret das Vorhaben war, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Aktuell haben Dutzende Christkindlmärkte in Wien geöffnet.