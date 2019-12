Auch Neo-Coach Gennaro Gattuso hat die nächste Enttäuschung von SSC Napoli in der italienischen Fußball-Serie A nicht verhindern können. Am Samstag ging der Champions-League-Achtelfinalist im eigenen Stadion gegen Parma in der Nachspielzeit mit 1:2 k.o. und ist damit bereits acht Spiele in Folge ohne Ligasieg bzw. erstmals seit März 2010 vier Heimspiele en suite ohne Dreier.