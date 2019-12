Gruppen der Zivilgesellschaft haben sich am Samstagabend in Madrid empört über die zähen Verhandlungen beim Weltklimagipfel gezeigt. Die zweiwöchige Konferenz sei eine „Schande“ - fast alle Verhandlungspartner hätten die Menschen und den Planeten im Stich gelassen, hieß es bei einem eigenen „Abschlussplenum“ verschiedener Organisationen und Verbände. Die Länder, die die Klimakrise am stärksten ausgelöst hätten, müssten auch dafür zahlen, lautete die Forderung. „Ihr wagt es, das hier Ehrgeiz zu nennen?“, fragte ein Vertreter teilnehmender Jugendorganisationen. „Alles, was ihr tut, ist, das Pariser Klimaabkommen zu verspotten und nach Schlupflöchern zu suchen.“