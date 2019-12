Der Österreicher Benjamin Maier hat am Samstag mit seiner Crew im Viererbob-Weltcup in Lake Placid unerwartet Rang drei belegt. Die rot-weiß-rote Equipe musste sich dem Kanadier Justin Kripps um 0,47 und dem Letten Oskars Kibermanis um 0,08 Sek. geschlagen geben. Nach dem ersten Lauf waren Maier und Co. Vierte gewesen, sie überholten im zweiten Lauf den deutschen Schlitten von Francesco Friedrich.