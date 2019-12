Gehämmert und geschraubt wurde in den vergangenen Tagen in Werfen-Tenneck im Pongau: Die alte Straßen- und Bahnbrücke – die einzige Verbindung zum Bahnhof in Tenneck – wird abgerissen. Ende November errichteten dort 63 Pioniere der Schwarzenberg-Kaserne einen provisorischen Übergang über die Salzach.