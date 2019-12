Erst Ende Mai wurde die Pistensanierung des Flughafens abgeschlossen. Jetzt wollen die Betreiber die schon seit langem geplante Modernisierung des Terminal-1, des Rollweges und die Pistenentwässerung in Angriff nehmen. Das Konzept wurde bereits dem Aufsichtsrat präsentiert. Jetzt wolle man bei den Details nachschärfen. „Beim Rollweg und der Pistenentwässerung sind wir bereits in der näheren Planungsphase, beim Terminal stecken wir noch in den Kinderschuhen“, sagt Sprecher Alexander Klaus.