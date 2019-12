Nach wochenlangem Hin und Her hat die FPÖ die Reißleine gezogen: Nach der Entscheidung des Parteigerichts beschloss der Wiener Landesparteivorstand am Freitag den Parteiausschluss von Heinz-Christian Strache. Während der ehemalige Parteichef ein Comeback in Aussicht stellt, ist für Salzburgs Blaue die Sache erledigt.