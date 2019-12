Ablenkung durch Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, überhöhte Geschwindkeit, Alkohol und Drogen - das sind die Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Und so lag genau darauf der Fokus der Schwerpunktaktion der Polizei in der Nacht auch Samstag. Knapp 70 Beamte kontrollierten im ganzen Land 1200 Lenker. In rund 900 Fällen führten die Polizisten Alkomattests durch - doch die Bilanz war ernüchternd. „14 Mal hatten Lenker mehr als 0,8 Promille, zehnmal zwischen 0,5 und 0,8 Promille“, schildert Einsatzleiter Oberst Fritz Tinhof. Trauriger „Rekordhalter“ war ein Autofahrer, der in Eisenstadt mit stolzen 2,24 Promille Alkohol im Blut gestoppt wurde - Führerschein weg!