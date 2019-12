186 Menschen aus Lebensgefahr gerettet

Höchste Anerkennung verdienen die couragierten Florianis nicht nur für ihre schier grenzenlose Hilfsbereitschaft. Jedes Jahr haben ihnen auch viele Bürger sogar ihr Leben zu verdanken. Heuer konnten 186 Menschen aus teils extrem gefährlichen Notlagen befreit werden. In 140 Fällen handelte es sich um technische Einsätze, der Rest waren Brände. Mitunter mussten die Betroffenen rasch aus Gebäuden gerettet werden. Doch zum Leidwesen der Helfer gingen nicht alle Versuche, die Opfer vor schlimmen Folgen zu bewahren, gut aus. Nicht nur im Straßenverkehr mussten dieses Jahr bereits 32 Menschen ihr Leben lassen - fast dreimal so viele im Vergleich zu 2018. Auch bei Feuerkatastrophen gab es acht Tote zu beklagen. So viele wie nie. 2017 musste ein Bewohner sterben, 2018 kamen fünf Betroffene mit Verletzungen davon. „Tragische Situationen und deren Opfer, die trauernden Angehörigen sowie Verletzte bei Einsätzen sind für jeden und jede aus unseren Reihen eine seelische Belastung“, weiß Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl aus Erfahrung.