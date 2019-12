Um die Wettbewerbsfähigkeit der Kärntner Skigebiete alleine innerhalb Österreichs zu erhalten, braucht es jedoch 150 bis 200 Millionen Euro. „Vor 30 Jahren hat die Politik die Wichtigkeit der Seilbahnen erkannt und mit dem Wintererschließungskonzept eine Initiative geschaffen, von der wir in den vergangenen Jahren profitiert haben. Heute finden die Skifahrer in anderen Skigebieten in Österreich mehr technischen Firlefanz, den wir einfach nicht mehr bieten können. Alleine am Nassfeld müssten wir die Gartnerkofel-, Trögl- und Sonnleitn-Bahn in Richtung Komfort und Service modernisieren.“ Die Kärntner Seilbahnen wünschen sich daher eine starke Unterstützung durch die Landespolitik.