„Weiße Weihnachten ist wie in den letzten Jahren sehr unwahrscheinlich. Laut heutigen Stand liegen die Chancen unter zehn Prozent“, erklärt Meteorologe Alexander Ohms. Föhn, eine längere trockene Wetterphase, Temperaturen bis zu 13 Grad und die Frostgrenze erst oberhalb von 2500 Metern lässt nur wenig „Winter Wonderland“-Stimmung aufkommen. Genau so klingt allerdings die Prognose für die nächste Woche. „Nachhaltig winterlich wird es in den nächsten zwei Wochen bei uns sicher nicht. Vereinzelte kurze Schneeschauer sind nie ausgeschlossen“, so Ohms.