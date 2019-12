Ein besonderer Höhepunkt in Kartitsch ist im Winter inzwischen die Bergweihnacht, die heuer am 28. Dezember (ab 14 Uhr) am Dorfplatz von Kartitsch stattfindet. „Wir zeigen dabei Weihnachten wie es früher einmal war, mit Brauchtum, Kirche und Musik“, erzählt Initiator Leo Klammer, der sich mit Bürgermeister Josef Außerlechner auf die „Krone“-Adventwanderer freut, denn der Dorfberg bei Kartitsch ist heuer erstmals das fünfte Bergziel der beliebten Adventwanderungen.