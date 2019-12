Verfestigte Nichtwähler bleiben frustriert zu Hause

Es sind sozial schwache Wenigverdiener, die frustriert zu Hause bleiben. Jene, die eine sinkende Lebensqualität in Wien empfinden, waren bisher zu zwei Dritteln blau. Fühlt man sich von der FPÖ verraten, was tun? Da gibt es viele, die weder mit dem blauen Streithaufen noch Spesenritter Strache etwas anfangen. Es fördert nicht die Beliebtheit der drei außerhalb der HC-Fanszene unbekannten Gemeinderäte Baron, Kops und Handler, dass sie für ihre Abspaltung eine Million Euro für ihren Klub plus Fortbildung bekommen. So entsteht das, was die Wahlforschung etwas holprig verfestigte Nichtwähler nennt.