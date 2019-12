Bayern München hat sich den Frust von der Seele geschossen! Der deutsche Rekordmeister nahm Werder Bremen am Samstag in der 15. Runde der deutschen Bundesliga regelrecht auseinander und siegte trotz 0:1-Rückstands mit 6:1. Dreimal Philippe Coutinho (45., 63., 78.), zweimal Robert Lewandowski (45.+4, 72.) und Thomas Müller (75.) erzielten die Tore und machten so das Führungstor der Gäste durch Milot Rashica (0:1) wirkungslos. Außerdem gewann Dortmund bei Mainz mit 4:0. Alexandar Dragovic sah beim 0:2 von Bayer Leverkusen gegen Köln die Gelb-Rote Karte. Hertha BSC gewann gegen Freiburg mit 1:0, Paderborn und Union Berlin trennten sich mit einem 1:1-Remis.