Wegen einer nicht ausgeschalteten Herdplatte ist am Samstag kurz nach 6 Uhr früh in einem Appartementhaus in Bad Hofgastein (Salzburg) ein Brand ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt schliefen zwei der fünf Gäste in einer Wohnung. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Das Feuer wurde entdeckt, als die drei anderen Männer am Morgen heimkehrten. Sie löschten die Flammen sofort.