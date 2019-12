Bowe siegt mit Bahnrekord

Der Sieg ging an die US-Amerikanerin und 1.000-m-Weltmeisterin Brittany Bowe, die in 1:14,34 einen neuen Bahnrekord in der M-Wave aufstellte. Die aktuelle Weltmeisterin über 1.000 m gewann vor der japanischen Allrounderin Miho Takagi und der Niederländerin Sanneke de Neeling. „Ohne den schlechten Wechsel wäre ich wohl Sechste geworden. Bis 750 Meter war der Lauf super und auch das Podium wäre nicht weit entfernt gewesen“, analysierte Herzog, die am Sonntag noch einmal über 500 m antritt.