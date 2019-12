Ransomware, auch bekannt als Erpresser- oder Krypto-Trojaner, verschlüsselt die Daten infizierter Systeme, damit auf diese nicht mehr zugegriffen werden kann. Die Hintermänner der Malware fordern meist Lösegeld in Form von Bitcoins. In jüngster Zeit hat es immer wieder öffentliche Einrichtungen getroffen - zuletzt etwa ein Krankenhaus in Tschechien, Altersheime in den USA und Spitäler in Frankreich.