Ein 29-jähriger Pole aus dem Bezirk Linz-Land war demnach am späten Freitagabend gegen 23.05 Uhr mit einem Pkw in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (nach Wien) auf der A1 in Richtung Salzburg unterwegs gewesen. Etwa auf Höhe der Autobahnauffahrt Ansfelden prallte er frontal gegen einen Pkw, der von einem 25-Jährigen aus Ungarn gelenkt wurde.