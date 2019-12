Zugeschüttete Geheimgänge

Zugeschüttet, verfallen und (fast) vergessen sind auch alte Geheimgänge im Sitz des Landeshauptmannes und seines Stellvertreters. Diese reichten sogar bis in die Sporgasse. Von der Existenz eines finsteren „Schlurfs“ im ersten Stock der Burg, direkt neben dem repräsentativen Weißen Saal, wissen etwa nur Eingeweihte. Wie der ehemalige Protokollchef des Landes in den 1980er-Jahren, Georg-Christoph Gartner. Er öffnet für uns die Garderobe, in der die Gäste von Ehrenzeichen-Verleihungen ihre Mäntel ablegen, und schließt ein kleines Türl auf. Dahinter kommt ein unverputzter, schmaler Gang zum Vorschein. „Er führte an sämtlichen Sälen der Burg vorbei - hier konnte in alten Zeiten verschwinden, wer nicht gesehen werden wollte“, schmunzelt Gartner.