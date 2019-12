In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Die Vereinheitlichung des digitalen Funksystems von Polizei, Rettung und Feuerwehr ist ein lukrativer Deal für die österreichischen Elektronikfirmen. Den Auftrag sichert sich im Jahr 2001 das Konsortium Master-Talk. Doch nach Wolfgang Schüssels Wahlsieg ändert sich alles. 2002 wird Master-Talk der Auftrag wieder entzogen und an das Konsortium Tetron vergeben. 2011 werden im Zuge von Ermittlungen zur Telekom-Affäre dubiose Geldflüsse an politische Entscheidungsträger und Lobbiysten entdeckt. Ein Name sticht besonders hervor: Alfons Mensdorff-Pouilly. Am 14. Dezember 2015 kommt es zur Verurteilung.