Mit einer weiteren Gala-Vorstellung hat Basketball-Superstar James Harden die Houston Rockets in der NBA zu einem 130:107-Sieg bei Orlando Magic geführt. Der 30-Jährige kam am Freitag auf 54 Punkte, nachdem er schon am Mittwoch gegen Cleveland 55 Punkte erzielt hatte. Harden übertraf schon zum fünften Mal in dieser Saison die 50-Punkte-Marke.