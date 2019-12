Da die Grünen in der Sonntagsfrage im Vergleich zum Vormonat auf 17 Prozent zulegen konnten, zogen sie an den Freiheitlichen vorbei und sind nun Dritte. In unmittelbarer Reichweite der Öko-Partei ist die SPÖ auf Rang zwei. Die krisengebeutelten Roten bauten einen Prozentpunkt auf 18 Prozent ab und haben die Nase nur noch ganz knapp vor den Grünen. Klar an der Spitze liegt mit 39 Prozent Zustimmung weiterhin die ÖVP, die im November noch bei 38 Prozent gelegen war.