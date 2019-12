In Salzburg hat eine 46-jährige Frau nun Betrugsanzeige gegen eine Online-Firma für Wertpapierhandel erstattet. Nachdem ihr eine hohe Rendite in Aussicht gestellt worden war, hatte die Anlegerin aus dem Pinzgau im Mai mehr als 34.000 Euro auf ein englisches Konto überwiesen. Als sie ihren Gewinn ausbezahlt haben wollte, verlangte die Firma erneut 28.000 Euro von der Frau aus dem Bezirk Zell am See.

Wie die Polizei berichtete, informierte sich die Frau darauf eingehend über die Firma mit Sitz in der Schweiz und stieß dabei auch auf Betrugswarnungen. Sie entschloss sich, kein Geld mehr nachzuschießen und erstattete Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen.