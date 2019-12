Veiths Speed-Rückkehr

Trotz intensiver Vorbereitung in den USA hatte Veith auf einen Super-G-Auftritt in Lake Louise verzichtet, diesen holte die Salzburgerin nun in St. Moritz nach. Bei ihrem ersten Speed-Rennen nach ihrem Kreuzbandriss hatte die ehemalige Top-Läuferin über zwei Sekunden Rückstand. „Ich muss noch viel lernen im Moment“, so ihre Analyse nach ihrem 26. Platz. Tamara Tippler kam auf Platz elf, Stephanie Venier landete auf Rang 14. Ricarda Haaser musste sich mit dem 22. Platz zufriedengeben, Mirjam Puchner war 25. Ramona Siebenhofer, Elisabeth Reisinger und Michaela Heider schieden aus.