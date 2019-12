Wie einst Bruder Mario. Der Olympiasieger hat hier 2013 sein letztes Weltcuprennen gewonnen. Kann der um 14 Jahre jüngere Michael nun in seine Fußstapfen treten? „Es schaut nicht so schlecht aus. Wir haben nach Levi vom Speed her einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagte der 26-Jährige, der mit Rang elf zum Auftakt nicht zufrieden war, in Val d’Isère auch den RTL mitnimmt. Doch die Chance aufs erste Saisonpodest für die ÖSV-Techniker ist im Slalom ungleich höher. Für Matt wäre es das erste im Weltcup (Platz drei in Madonna) seit fast einem Jahr.